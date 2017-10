Selena Gomez: Nach Nieren-OP fast gestorben!

In einem Interview bei "Today" erinnert sich die Sängerin jetzt an die dramatischen Stunden zurück: "Meine Zähne mahlten aufeinander. Ich bin vor Schmerz fast ausgeflippt. Ich musste dann für sechs Stunden in den OP, obwohl eine normale Nierentransplantation gerade mal zwei Stunden dauert. Es hatte sich wohl eine Arterie verdreht. Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die in solchen Situationen wissen, was sie tun müssen."

Testament vor Eingriff geschrieben

Den Abend vor dem Eingriff verbrachten Gomez und ihre Freundin gemeinsam, aßen zusammen und flochten sich gegenseitig Zöpfe. Gomez wollte nämlich, dass sich beide gut fühlten. Obwohl Raisa die Niere freiwillig spendete, war die Vorstellung, selbst operiert zu werden, sehr einschüchternd.