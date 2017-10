Hatte U-Boot-Kapitän Sex mit toter Journalistin?

Im Fall um die tote schwedische Journalistin Kim Wall gibt es neue grausame Details. Der mordverdächtige dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen soll sexuelle Handlungen an ihrer Leiche vorgenommen haben, wie die Kopenhagener Polizei am Montag mitteilte. Zudem gestand Madsen inzwischen, die Leiche zerstückelt zu haben. Für den Tod der 30-Jährigen will er aber nach wie vor nicht verantwortlich sein.