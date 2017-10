Neues 360-Grad-Video: Im Tiefflug durch Auwälder

"Kameraden verwundet!"

Im zweiten Video wird das Publikum in den Bann eines Gefechts gezogen. Soldaten unseres Bundesheeres sind verwundet und sitzen in einer Ortschaft fest. Ihre Kameraden müssen mit Panzern ausrücken, um sie aus der lebensbedrohlichen Situation zu befreien. Das Video gibt Einblick in die Abläufe von der Abfahrt, über die Befehle im inneren des Panzers bis hin zur Rettung der verwundeten Kameraden und der gemeinsamen Rückfahrt: