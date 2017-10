Christoph Waltz: Kein „James Bond 25“-Comeback

Vor zwei Jahren verkörperte der erfolgreiche Schauspieler in "Spectre" den Bösewicht Blofeld, der am Ende nicht, wie die meisten Bond-Fieslinge, das Zeitliche segnete, sondern lediglich verhaftet wurde. Eine Rückkehr im kommenden Streifen "James Bond 25" wurde deshalb angenommen.

"Ich hätte es gerne gemacht"

Doch wie es nun aussieht, wird dieser Fall doch nicht eintreten. So verkündete Waltz der italienischen Zeitung "Talky Site": "Nein, es tut mir leid. Ich bin sehr traurig, aber so ist nun mal die Tradition, dass es einen neuen Namen gibt. Sorry. Ich hätte es gerne gemacht."