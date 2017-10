Portwein als „Champion“

Dass am Rande des Wienerwaldes edle Weine reifen, ist Freunden des Rebensafts bekannt. Neu ist aber, dass man hier auch vortrefflichen Portwein verkosten kann - sogar einen der besten der Welt. Denn die Portugieser-Spezialität von Harald Schachl wurde jetzt in Pécs (Ungarn) sogar mit dem Weltmeister-Titel geadelt. "Unser Portwein ist jung und fruchtig. Damit unterscheidet er sich von den wuchtigen Sorten", so der Winzer aus Bad Vöslau.

Über den "Champion du Monde" aus dem Bezirk Baden freut sich nicht nur der Erzeuger. Auch Tourismusmanager Mario Gruber ist begeistert. Hat er mit dem preisgekrönten Portwein ein weiteres Schmankerl im reichlich bestückten Spezialitäten-Angebot der Wienerwald-Region. Übrigens: Schachls Blauer Portugieser "Granat 2016" erhielt eine Goldmedaille.

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung