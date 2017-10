ÖFB-Teamchef Foda: Das macht er mit David Alaba!

"Ab Mittwoch werde ich wieder voll die Konzentration auf Sturm Graz richten", so Foda, der mit den Grazern am Wochenende auf Rapid trifft. Für ihn sei die "Doppelbelastung" kein Problem. Sturm sei neben seiner Frau seine ganz große Liebe. "Der Abschied wird mir extrem schwerfallen." Nach dem Uruguay-Spiel am 14. November, für das er offiziell von Sturm beurlaubt wird, betreut Foda die Grazer noch bis Jahresende. Ab 1. Jänner 2018 fungiert er hauptamtlich als ÖFB-Teamchef.

Windtner: "Einstimmigkeit für Foda"

"Franco Foda ist klar die beste Lösung", stellte Leo Windtner auf der Pressekonferenz noch einmal klar. "Es gab eine Einstimmigkeit zugunsten für Foda. Ich bin froh, dass wir ihn bekommen konnten", bedankte sich Windtner auch beim SK Sturm.

Erstmals Bekanntschaft macht Foda mit den Teamspielern im vom kommenden Montag bis Sonntag in Marbella stattfindenden Trainingslager. "Es gilt, die Spieler kennenzulernen", so Foda.