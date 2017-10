Ligety-Vorwürfe: Nun meldet sich Hirscher zu Wort!

Ein Sturm verwehte am Sonntag den Herren-Riesentorlauf in Sölden. US-Star Ted Ligety stellte die Absage per Twitter dennoch rasch infrage: "Es ist etwas seltsam, wenn ein Rennen schon um 6.45 Uhr früh abgesagt wird, an dem Österreichs größter Star nicht teilnehmen kann." Eine Aussage, die für viel Aufsehen sorgte. Marcel Hirscher, der verletzungsbedingt fehlte, kann über Ligetys Vorwurf nur lachen. (Im Video oben sehen Sie Hirschers ersten öffentlichen Auftritt nach seinem Mitte August im Training erlittenen Knöchelbruch!)