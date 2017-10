USA: Mädchen (10) nach Gehirn-OP in Abschiebehaft

Die US-Einwanderungsbehörde hat ein zehnjähriges mexikanisches Mädchen ohne Aufenthaltspapiere kurz nach einer Gehirnoperation in einem Krankenhaus in Abschiebehaft genommen. Beamte der Behörde seien dem Kind vergangene Woche in das Krankenhaus gefolgt, wo es wegen einer zerebralen Lähmung operiert worden sei, erklärte die Bürgerrechtsorganisation ACLU am Montag in einem Brief an mehrere US-Behörden. Nach dem Eingriff sei das Mädchen festgenommen worden, um es abzuschieben.