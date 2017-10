Passagier: „Ich dachte, jetzt fliegen die Funken“

Für internationales Aufsehen sorgen spektakuläre Videoaufnahmen von einer Boeing 737 am Salzburger Flughafen, die am Sonntag durch Windböen in Turbulenzen geraten ist. Einer der Passagiere berichtet der "Krone", wie angespannt die Stimmung an Bord war: "Ich dachte, jetzt fliegen gleich die Funken."