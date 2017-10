Foda verlässt Graz: Was macht jetzt der SK Sturm?

"Wenn der ÖFB und Franco Foda einen gemeinsamen Weg gehen wollen, dann ist das eine Entscheidung, die wir schweren Herzens zu respektieren haben, die vom SK Sturm aber weder gewünscht noch gewollt war. Franco Foda ist ein Stück Sturm Graz. Das ist auch der Grund, warum wir ihm keine Steine in den Weg legen wollten", meinte Sturm-Präsident Christian Jauk. Die Grazer trifft der bevorstehende Abgang ihres Trainers mitten in einer Herbstsaison, die bisher eine Rekord-Punktausbeute in der Vereinsgeschichte brachte. Mit Foda werden auch dessen Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics mit Jahresende zum ÖFB wechseln. Für das ÖFB-Länderspiel gegen Uruguay am 14. November ist Foda von Sturm freigestellt. Seine Arbeit in Graz auch während des Team-Trainingslagers ab 6. November in Marbella wird Co-Trainer Kristl übernehmen.

Ganz oben im VIDEO sehen Sie die Highlights des Bundesliga-Spiels WAC gegen den von Franco Foda betreuten SK Sturm Graz!