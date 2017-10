Wacker Innsbruck verliert beim FC Liefering 0:1!

Der FC Liefering hat sich im Auftaktspiel der 16. Runde der Ersten Liga gegen Wacker Innsbruck mit 1:0 durchgesetzt! Samuel Tetteh erzielte in Grödig in der 24. Minute den entscheidenden Treffer. Die Lieferinger schoben sich damit vorerst in der Tabelle an Wacker vorbei auf Rang drei. Die Runde wird am Dienstag mit den übrigen Partien abgeschlossen.