US-Gericht kippt Trumps Transgender-Bann bei Armee

Ein US-Bundesgericht hat am Montag die Umsetzung einer Anordnung von Präsident Donald Trump zum Ausschluss von Transgendern vom Militärdienst blockiert. Wie "The Hill" meldete, entschied die zuständige Richterin, dass erst einmal der Ausgang gerichtlicher Klagen gegen die Maßnahme abgewartete werden solle. Nach Schätzungen dienen bis zu 7000 Transgender in den US-Streitkräften.