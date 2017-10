ÖFB-Boss Windtner: „Foda ist akribischer Arbeiter“

Windtner zeigte sich mit der Verpflichtung des ersten deutschen ÖFB-Teamchefs in der Geschichte hochzufrieden. In die Endauswahl hätten es auch Ex-US-Teamchefassistent Andreas Herzog und Austria-Coach Thorsten Fink geschafft, am Ende aber machte Foda das Rennen. Windtner schlug den 51-Jährigen daher seinen Präsidiumskollegen vor. "Wir haben aus einer Reihe von verfügbaren Kandidaten den unserer Meinung nach absolut Besten ausgewählt", erklärte der Oberösterreicher. "Diese Wahl ist ganz sicher eine gute." Der ÖFB-Präsident glaubt an eine erfolgreiche Zukunft mit Foda. "Wir haben ein gutes Setup für das Nationalteam geschaffen", sagte Windtner und lobte den Nachfolger von Marcel Koller. "Er bringt gute Voraussetzungen mit, kennt den österreichischen Fußball als Spieler und Coach, versteht es, mit kleinen Strukturen zu arbeiten und ist ein akribischer Arbeiter."