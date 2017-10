Deutsche Tourismusbranche: Türkei-Umsatz fehlt

Das Sommer-Geschäft der deutschen Reisebranche zieht wieder an. Schrammen aber hinterlässt zum Ende der Sommersaison erneut die Entwicklung in der Türkei. "Es fehlt weiter ein Großteil des Umsatzes für Reisen in die Türkei, der nicht völlig durch die Nachfrage nach Mittelmeerländern wie Spanien und Griechenland kompensiert werden konnte", so ein Sprecher des Reiseverbands DRV.