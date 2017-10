Räuber stürmen mit Halloween-Masken Wettlokal

Gruselstimmung bei einem Raubüberfall in Salzburg: Zwei bisher unbekannte Männer haben am Samstagabend ein Wettlokal am Hauptbahnhof überfallen. Sie waren mit Halloween-Masken getarnt, einer der Täter war mit einem Messer bewaffnet. Die zwei Räuber forderten von dem 19-jährigen Angestellten Geld und konnten damit unerkannt flüchten.