Aufräumarbeiten dauern noch Tage

Heute, kurz vor 9 Uhr, im Netzführungszentrum der Energie-AG-Tochterfirma Netz Oberösterreich in Linz: Da, wo 24 Stunden zuvor noch Hochbetrieb an allen Arbeitsplätzen herrschte, war wieder Ruhe eingekehrt. "Zum Glück war ,Herwart‘ ein angekündigtes Ereignis, wir konnten unsere Mannschaft vorwarnen", atmete Leopold Fiedler durch, der das Netzführungszentrum leitet, in dem 40 Mitarbeiter beschäftigt sind.



250 Mitarbeiter im Einsatz

250 Energie-AG-Beschäftigte standen vor allem am Sonntag im "Herwart"-Einsatz, davon die meisten im Freien, wo es Leitungen zu reparieren gab. "Die Kunst ist, dass die Mitarbeiter sicher arbeiten können", sagt Fiedler. "Herwart" ist abgezogen. Seine Spuren - wir berichteten - werden aber noch länger zu sehen sein. So werden die Aufräumarbeiten noch tagelang dauern - etwa bei der HTL in Leonding, wo Teile des Dachs abgedeckt wurden, aber auch jene bei den Stromversorgern, die unter Hochdruck die Schäden am Netz wieder reparieren.



Wieder alle am Netz

Heute stand dann auch endgültig fest, bei wie vielen Haushalten in Oberösterreich es aufgrund des Super-Sturms dunkel blieb. 70.000 waren im Energie-AG-Versorgungsgebiet betroffen, die Linz AG vermeldete 21.000 Haushalte, die vorübergehend ohne Strom geblieben waren. Während die Linz AG schon Sonntagabend wieder alle Kunden versorgen konnte, dauerte es bei der Energie AG bei einigen Betroffenen bis heute, um sie ans Netz zu bringen. Bäume, die auf Leitungen gestürzt waren, und Brüche von Strommasten waren dabei die häufigsten Schäden. "Solche Ereignisse zeigen, wie wichtig Vorsorge im Bereich des Stromnetzes ist", sagt Energie-AG-Generaldirektor Werner Steinecker, der übrigens am Sonntag auch selbst vom Ausfall betroffen war.



Ähnlich wie im August

Die OÖ-Versicherung erwartet ein ähnliches Schadensausmaß wie beim Sturm Mitte August. "Wir rechnen mit 6000 bis 7000 Schadensfällen", sagt Sprecher Günther Waldhäusl. Noch wurden keine großen Schäden gemeldet.