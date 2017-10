Belgier Georges Leekens wird Teamchef Ungarns!

Serbien trennt sich trotz WM-Quali von Teamchef

Serbiens Fußballverband FSS trennte sich indes trotz geschaffter Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Russland von Teamchef Slavoljub Muslin. Der 64-Jährige hatte die Serben in einer Gruppe mit Österreich, Wales und Irland zum ersten Großturnier seit acht Jahren (WM 2010) geführt.

Wie der FSS am Montag bekannt gab, erfolgte nun eine Trennung von Muslin in "beiderseitigem Einvernehmen". Assistenzcoach Mladen Krstajic wird laut Verbandsangaben vorerst als Interimsteamchef übernehmen, bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist. Muslin war seit Mai 2016 serbischer Teamchef, der siebente seit 2010. Ihm wurde vorgeworfen worden, die Mannschaft zu wenig verjüngt zu haben. So verzichtete er u.a. auf Lazio-Star Sergej Milinkovic-Savic (22).