ÖVP und FPÖ lassen noch einmal nachrechnen

Thema soll "Budget" bis Freitag erledigt sein

Die Steuerungsgruppe will deshalb am Dienstag noch einmal tagen, außerdem noch am Donnerstag und Freitag. Parallel starten ab Dienstag die 25 Untergruppen zu den konkreten Themenblöcken. Ein Statement für die Medien soll es erst wieder am Freitag geben, wenn man das Budgetthema erledigt haben will.