Rose McGowan: Millionen-Schweigegeld angeboten

"Widerwärtig"

Zuerst wollte sie den Betrag auf mehrere Millionen Euro raufverhandeln und habe sogar sechs Millionen verlangt, entschied aber dann letztendlich, das Angebot gänzlich abzulehnen und sich nicht für ihr Schweigen bezahlen zu lassen.

Die Schauspielerin gegenüber der "New York Times": "Ich hatte all diese Leute, die mir sagten, das Geld zu nehmen, damit ich meine Kunst finanzieren kann. Ich nahm an, dass ich ihn wahrscheinlich auf drei Millionen bekommen hätte. Aber ich dachte nur, 'ekelhaft, du bist widerwärtig, ich möchte dein Geld nicht, das würde mich widerwärtig fühlen lassen.'"