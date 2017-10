Thiem in Paris zum Auftakt gegen Gojowczyk

Der als Nummer fünf gesetzte Dominic Thiem bekommt es beim letzten Masters-1000-Tennisturnier des Jahres in Paris-Bercy zum Auftakt mit dem Lucky Loser Peter Gojowczyk zu tun. Der Deutsche, der in der letzten Qualifikationsrunde verloren, es nach einer Absage aber doch noch in den Hauptbewerb geschafft hatte, setzte sich dort in der ersten Runde 7:6(5), 6:3 gegen Ryan Harrison aus den USA durch.