Chorherr kämpft jetzt um seine „grüne“ Integrität

Für den Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, geht es nun um seine politische "grüne" Integrität. Sein Verein, der Schulen in Südafrika baut, hat Hunderttausende Euro aus der Immobilienbranche kassiert. Das Pikante: Der Grünen-Politiker entscheidet in der Stadt über Bauprojekte. Am Montag wütete er über angeblich "ungeheuerliche Vorwürfe" und kündigte rechtliche Schritte an.