Krems zeigt es St. Pölten: Gratisbus beschlossen

Was an der Traisen für einen Eklat im Rathaus sorgt, ist an der Donau breiter politischer Konsens: Während ein Antrag, die Busse an den Adventwochenenden zum Nulltarif zu führen, in St. Pölten den Abbruch der Gemeinderatssitzung zur Folge hatte (die "Krone" berichtete), wurde selbiges in Krems einhellig abgenickt.