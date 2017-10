Bekannter versteckte Hamburger Kindsmörder (33)

Jener 33-jährige Pakistani, der seiner eigenen Tochter vor einer Woche in Hamburg die Kehle durchgeschnitten haben soll, wurde - wie berichtet - am Sonntag in Spanien gefasst. Nun wurde bekannt, dass ein Bekannter Sohail A. bei sich aufgenommen und so vor der Polizei versteckt hatte. Auch dieser Mann ist in Haft.