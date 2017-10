Sex- & Drogenskandal um Atom-U-Boot der Royal Navy

Kokain und Sex mit Prostituierter

Laut der "Daily Mail" hatten die Soldaten der "HMS Vigilant" Kokain genommen. Das Schiff lag demnach in einem US-Hafen, um Nuklearsprengköpfe zu laden, als die neun Matrosen an Bord eine wilde Drogenparty feierten. Einer der Männer soll zudem Sex mit einer Prostituierten gehabt haben, was aber nicht offiziell bestätigt wurde. In Medienberichten wurde das Atom-U-Boot als "Partyboot" bezeichnet.