Marcel Koller soll Bremen aus dem Keller führen

Der deutsche Bundesligist Werder Bremen hat sich am Montag von Trainer Alexander Nouri getrennt. Die Bremer um ihren österreichischen Kapitän Zlatko Junuzovic hatten am Sonntag eine 0:3-Heimschlappe gegen Augsburg kassiert. Der Traditionsklub aus dem Norden hat nach zehn sieglosen Runden lediglich fünf Punkte auf dem Konto, nur Köln ist noch schlechter in die Saison gestartet. Heißer Anwärter auf die Nachfolge des gefeuerten Nouri ist einer, den man in Österreich bestens kennt...