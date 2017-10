Havarie in Nordsee: Frachter auf Grund gelaufen

Fast 2000 Tonnen Schweröl und Marinediesel an Bord

Die "Glory Amsterdam" war am Sonntag stundenlang mit zwei ausgebrachten Ankern manövrierunfähig im Meer getrieben und schließlich auf Grund gelaufen. Alle 22 Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. An Bord befinden sich 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel.