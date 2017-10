Dramatischer Einsatz: Kunstherz drohte zu versagen

Die 29-Jährige war am 25. Oktober gegen 21.45 Uhr bei der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse erschienen. Aufgeregt berichtete sie den Beamten, dass ihr 65 Jahre alter Vater gegen 19 Uhr mit dem Bus nach Serbien gefahren sei, seine Pflegerin jedoch gemerkt habe, dass der Mann bei der Abreise die Ersatzakkus sowie das Ladegerät für sein künstliches Herz zu Hause vergessen hatte. "Es bestand absolute Lebensgefahr", berichtete die Wiener Polizei am Montag, "da die Akkus nur bis etwa 1 Uhr früh" gereicht hätten.

Umgehend machten sich die Uniformierten daran, Nachforschungen zu betreiben, um den Reisebus ausfindig zu machen. Am Busterminal Erdberg - dort war der 65-Jährige weggefahren - konnten die Ermittler jedoch lediglich das Kennzeichen des Fahrzeugs eruieren, das sie sofort an die Tochter des Mannes weitergaben. Bei der weiteren Nachfrage am geplanten Zielpunkt der Reise in Serbien konnte dann der Name sowie die Telefonnummer des Busfahrers in Erfahrung gebracht werden.