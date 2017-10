Bereits heute Auswirkungen auf die Gesundheit

Steigende Temperaturen hätten zudem dazu geführt, dass die Arbeitsproduktivität in ländlichen Gebieten im gleichen Zeitraum für Menschen, die körperlich tätig sind, um 5,3 Prozent abgenommen habe. "Die Stadien für die Fußballweltmeisterschaft in Katar werden nachts unter Flutlicht gebaut, das geht in der Landwirtschaft in Afrika nicht", sagte Anthony Costello, einer der WHO-Direktoren.

Dengue-Fieber breitet sich weltweit aus

Gleichzeitig nehme die Ausbreitung der Infektionskrankheit Dengue zu, da die übertragenden Mücken in immer mehr Gebieten vorkämen. Jede Dekade verdoppele sich die Zahl der Menschen, die damit infiziert seien - das tropische Fieber sei die sich weltweit am schnellsten verbreitende Krankheit.

Trotz der dramatischen Befunde gebe es allerdings auch hoffnungsvolle Zeichen, betonen die Experten. So würde weltweit eine ganze Reihe von Ländern den Ausstieg aus der Kohleenergie vorbereiten. Hinzu kämen der wachsende Anteil erneuerbarer Energien, so die Wissenschaftler.