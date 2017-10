Nächste empfindliche Pleite für Cleveland

Die Cleveland Cavaliers kommen zum Saisonstart der NBA nicht und nicht in die Gänge. Der Finalist der Vorsaison kassierte am Sonntag mit einem 95:114 zu Hause gegen die New York Knicks die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Nach sieben Saisonpartien hält das Starensemble um LeBron James bei einer Siegbilanz von 3:4.