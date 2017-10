Weltmeister Hamilton geht jetzt bergsteigen

"Ich bin heuer mental und körperlich so stark wie noch nie!" Und das manifestierte sich am Sonntag in der Höhenlage von Mexico City mit dem Gewinn seines vierten WM-Titels nach 2008, 2014 und 2015. Auch wenn die "Fiesta Mexicana" nicht ganz nach dem Geschmack von Lewis Hamilton verlaufen ist - Sebastian Vettel hatte ihm mit dem "Kuss" in der dritten Kurve den rechten Hinterreifen aufgeschlitzt -, darf der Sohn einer Engländerin und einem Einwanderer aus Trinidad & Tobago bereits zwei Rennen vor Saisonende die Krönung feiern. Und zwar im Hamilton-Stil.

"Ich werde in den nächsten Tagen auf den Machu Picchu steigen, diese Ruinenstadt der Inkas war immer schon ein Traum von mir. Den erfülle ich mir nun", jubelte "Lew", der nun der erfolgreichste britische Rennfahrer ist, an Titeln mit Vettel und Alain Prost gleichgezogen hat. Nur noch Michael Schumacher (7) und Juan-Manuel Fangio (5) liegen in dieser Wertung vor dem Rockstar der Königsklasse.