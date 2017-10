Kassasturz bei Koalitionsgesprächen von ÖVP, FPÖ

Hoffnung auf Regierung bis Weihnachten

Zum Zeitplan sagten beide Parteichefs, es gehe weniger ums Tempo, sondern vor allem um die Qualität. Insbesondere Strache betonte, dass diese vor der Geschwindigkeit stehe. "Das Wichtigste ist, seriös und qualitätsvoll vorzugehen, aber natürlich zügig. Aber am Ende muss ein qualitätsvolles Regierungsprogramm vorliegen." Kurz ergänzte zu dem von ihm als grobe Richtschnur genannten Zeitpunkt der Weihnachtsfeiertage, er habe dies genannt, weil Regierungsverhandlungen bisher im Schnitt 60 Tage lang gedauert haben.

Strache über Kurz: "Ein aufrichtiger Mensch"

Am Mittwochmittag fand im Palais Niederösterreich die erste Runde der Koalitionsverhandlungen statt. "Sebastian Kurz hat schon in den Tagen zuvor in den Sondierungsgesprächen gezeigt, dass dahinter ein aufrichtiger Mensch steckt, dem es ein grundlegendes Anliegen ist, unser Land in eine nachhaltige, bessere Zukunftsentwicklung zu führen", streute Strache seinem ÖVP-Gegenüber nach der ersten Gesprächsrunde Rosen. Auch Kurz lobte das gute Gesprächsklima mit Strache: "Wir sind mittlerweile per Du."

Video: ÖVP und FPÖ starten den Regierungspoker