Larissa Marolt: „Mein Freund würde mir leid tun“

Larissa Marolt hat sich ihren Traum erfüllt: Sie wird für TV-Shows gebucht, ergatterte eine Rolle in der Kultserie "Sturm der Liebe" und fliegt als Model von einer Metropole zur nächsten. Die gefragte Österreicherin zu einem Interview zu bekommen, ist daher gar nicht mehr so einfach. Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg traf sie nach langer Zeit wieder in Wien bei einem Fotoshooting.