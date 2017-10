Koch-Goldtor! KAC gewinnt auch das zweite Derby

Der KAC hat auch das zweite Kärntner-Derby der Saison in der Erste Bank Eishockey Liga für sich entschieden. Die Klagenfurter bezwangen den VSV am Sonntag vor Heimpublikum hauchdünn 1:0. Das Goldtor gelang Thomas Koch bereits in der dritten Minute. Im zweiten Sonntagspiel besiegten die Graz 99ers Znojmo zu Hause mit 4:2.