NEOS wollen Kleingärten für Wohnungen schleifen

Pink-türkiser "Gartenzwerg-Krieg"

Der Angriff auf die idyllischen Siedleroasen lässt bei der Stadt-VP die Wogen hochgehen: "Wohnungssuchende und Kleingärtner dürfen nicht gegen einander ausgespielt werden." Aber auch abseits des pink-türkisen "Gartenzwerg-Krieges" gilt es wachsam zu sein. Ab März 2018 sollen die Erweiterungsflächen des Neustifter Friedhofs zubetoniert werden. Auf dem "Umweltfriedhof" leben streng geschützte Tiere. Die Naturwacht befürchtet ein Massaker an Eidechsen & Co. Die MA 22, die für Umweltschutz zuständig ist, versichert: Am Bauareal lebe keine gefährdete Art.

Alex Schönherr, Kronen Zeitung