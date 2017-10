ÖSV-Star Feller schießt gegen Ligety: „Schande!“

Was Präsident Peter Schröcksnadel nicht tat, sondern in Bezug auf die Wetterprognosen sogar sagte, dass nur ein so guter Veranstalter wie in Sölden bei solchem Vorhersagen ein Rennen möglich machen könnte.

Feller stinksauer

Nun stellte auch ÖSV-Techniker Manuel Feller klar und schoss in Richtung Ligety: Ted, ich hatte immer großen Respekt vor dir, du bist/warst eines meiner größten Idole. Aber hat dir deine Mutter nicht gelernt, nicht zu lügen? Es ist eine Schande, die Absage auf den ÖSV oder den Veranstalter zu schieben."