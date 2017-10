Zigarette löste Brand aus: 3 Wohnungen beschädigt

Gegen 5.15 Uhr wurden Sonntag Früh viele Außerferner von einem lauten Sirenen-Geheule geweckt. An einem Mehrparteienhaus in Reutte schlugen im Bereich der Außenfassade Flammen in die Höhe. Die Feuerwehr Reutte, die mit vier Fahrzeugen und 22 Mann ausrückten, konnten den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen und löschen, dennoch wurden die Hausfassade und drei Wohnungen schwer beschädigt. "Eine Wohnung ist derzeit auch nicht bewohnbar", heißt es von Seiten der Polizei. Die Bewohner wurden evakuiert und von Sanitätern des Roten Kreuzes betreut. "Personen kamen beim Brand aber nicht zu Schaden", lautet die erfreuliche Nachricht der Exekutive. Auch zwei kleine Hunde, die sich in einer Transportbox befanden, konnten von einem Atemschutztrupp der Feuerwehr aus der Brandwohnung noch rechtzeitig gerettet werden.

Der Ursache für den Brand dürfte ein Glimmstängel sein. "Kurz zuvor wurde am Balkon eine Zigarette geraucht. Diese dürfte das Feuer ausgelöst haben. Auch starke Windböen dürften ihren Beitrag dazu geleistet haben", erklärt die Polizei. Der Schaden ist beträchtlich.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung