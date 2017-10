Pouille triumphiert bei Wiener Stadthallen-Turnier

Pouille holte wohl in den Sympathiewerten gegenüber Publikumsliebling Tsonga in der mit 7.500 Fans neuerlich gut besuchten Stadthalle auf. Denn in seiner Dankesrede versuchte er sich erfolgreich auf Deutsch: "Diese Woche war ich ein Wiener", meinte Pouille. Mit der Trophäe vor sich gab er dann in der Pressekonferenz Einsicht in seine Gefühlswelt. "Es fühlt sich großartig an. Es ist immer besonders, wenn man eine Woche mit einem Sieg beendet. Ich bin sehr glücklich." Er habe nicht gewusst, was er von seinem Wien-Auftritt erwarten sollte.

"Ich habe in den letzten Monaten nicht so viel gewonnen, also ist es toll, jetzt hier fünf Matches hintereinander zu gewinnen." Der relativ einfache Sieg über Tsonga überraschte zwar, war aber wohl auch auf den Durchmarsch von Tsonga zurückzuführen. Vergangene Woche hatte er den Titel in Antwerpen geholt - und nun fünf teils harte Matches waren dem 32-Jährigen anzumerken. "Ich wusste, dass er vielleicht ein bisschen müde sein würde. Ich war von Anfang an sehr fokussiert und habe dann bis zum Ende auch gut serviert", sagte Pouille.