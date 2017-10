Riesige Wälder in Brasilien durch Feuer zerstört

Zum Teil mutwillig im Streit um Land gelegte Brände haben in Brasilien dieses Jahr bereits 10.921 Quadratkilometer an geschützten Naturschutzflächen zerstört. Wie das News-Portal "O Globo" berichtete, brannten in den vergangenen Tagen auch über 65.000 Hektar des Nationalparks Chapada dos Veadeiros im Bundesstaat Goias, 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Brasília. Drohnenvideos zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung.