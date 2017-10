Wann kommt Doskozil in das Burgenland zurück?

Er zog aus, um das glatte Parkett der Bundeshauptstadt Wien im Sturm zu erobern. Doch trotz Rekordergebnis bei den Vorzugsstimmen wird es für Hans Peter Doskozil wohl "nur" für einen Sitz im Nationalrat reichen. Für den ehrgeizigen "Shootingstar" wohl zu wenig. Und selbst die SP-Funktionäre an der burgenländischen Basis fragen nicht nur leise nach einer Lösung in der Landespolitik. "Dosko soll endlich zurückkommen, wir würden ihn gut brauchen können", meint etwa eine SP-Mandatarin in Eisenstadt.

Diesen Druck spüren sogar die Spitzen der Partei im Landhaus und bereiten derzeit schon mögliche Szenarien vor. "Natürlich gibt es Gespräche mit dem Verteidigungsminister, aber noch ist nichts geklärt", meint ein Sprecher. Für viele steht die Rückkehr jedoch schon fest, erste Ablösegerüchte Verkehrslandesrat Helmut Bieler betreffend machen die Runde. Gerätselt wird noch, welche Ressorts Doskozil wohl bekommen könnte.

Scharfer Wind für FP?

Denn fix ist, dass es im Fall der Fälle zu einer Umverteilung der Zuständigkeiten kommt. Ein Parteisekretär: "Wenn Doskozil da ist, können sich die Freiheitlichen warm anziehen." Ideen wie die berittene Grenzpolizei würden dann wohl schnell in der Schublade verschwinden. "Endlich gewinnen wir das Sicherheitsthema zurück", so ein Roter.

Josef Poyer, Kronen Zeitung