Interessenvertretung: Ja, aber nur wie?

Falls ÖVP und FPÖ plus NEOS im Konflikt mit den Kammern punkten wollen, wird das schwierig. Nach dem APA/OGM-Index vertrauen etwa der Arbeiterkammer etwa zwei Drittel der Bevölkerung. Regierung und Parlament wird von kaum halb so vielen Menschen Vertrauen entgegengebracht. Parteien aller Farben misstrauen gar 80 bis 90 Prozent. Jeden Wettbewerb der Beliebtheit gewinnt also das umstrittene Kammerwesen haushoch.

FPÖ hat nichts zu verlieren

Für die FPÖ macht die Schwächung der Kammern mittels Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft trotzdem Sinn. Die Blauen sind in Kammerwahlen extrem schwach. Sie haben daher nichts zu verlieren. Die SPÖ muss umgekehrt fürchten, beim Kahlschlag der Arbeiterkammer eine Machtbastion zu verlieren. Doch gewinnt sie ein ihre Reihen dicht schließendes Kampfthema gegen die baldige Bundesregierung von ÖVP und FPÖ?