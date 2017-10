„Niemand wird unabhängiges Katalonien anerkennen“

Mahnende Worte an andere Unabhängigkeitsbewegungen

Die Entwicklungen in Spanien sollten als Mahnung für Unabhängigkeitsbewegungen in anderen Teilen Europas gelten. "Das Europa der kleinen Vaterländer existiert nicht. (...) Sind nicht die Werke Dantes und Mozarts ein Erbe von ganz Europa? Ich bin für eine administrative Autonomie, doch an den Grundwerten ist nicht zu rütteln. Ansonsten richtet man riesigen Schaden wie in Katalonien an", betonte Tajani.

Am Freitag hatten sich die Ereignisse in Spanien überschlagen. Nach dem Unabhängigkeitsbeschluss im katalanischen Regionalparlament reagierte die Zentralregierung in Madrid mit der Absetzung der Regionalregierung von Carles Puigdemont.