Polizei warnt: Streich wird schnell zur Straftat

Nach dem "aus Amerika übernommenen Brauch ziehen Kinder und Jugendliche am Abend des 31. Oktober von Haus zu Haus und stellen die Bewohner mit den Worten 'Süßes oder Saures' vor die Wahl zwischen einem bösen Streich oder einer süßen Spende, erläuterte das BK. Aber: "nicht alles, was ein 'harmloser Streich' sein soll, ist auch erlaubt", so der Hinweis zu Halloween.