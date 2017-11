Topjurist: Auch andere EU-Staaten verkaufen Pässe

Erst Mitte September war Zypern ins Visier der Kritiker geraten: Die Regierung des EU-Mitgliedsstaates verkauft seit einigen Jahren Visa und Staatsbürgerschaften an Ausländer - und verdiente damit bislang laut einem Bericht des britischen "Guardian" rund vier Milliarden Euro. Die Existenz solcher Programme ist seit Jahren bekannt und umstritten, da sie eine Eintrittskarte für alle EU-Länder sind - mit dem Recht, sich dort frei zu bewegen. Erstmals war die Praxis in Verbindung mit Zypern im Jahr 2013 in die Schlagzeilen geraten.

Konkret handelt es sich um die Möglichkeit für wohlhabende Drittstaatsangehörige, über Investitionen eine Niederlassungsbewilligung oder gar eine Staatsbürgerschaft zu erhalten. In Malta ist das entsprechende Programm auf 1800 Hauptantragsteller (Ehepartner, Eltern und auch fürsorgepflichtige Kinder können mitbeantragt werden; Anm.) limitiert - hat also, sofern kein neues Programm aufgelegt wird, ein fixes Ende. Das Kontingent dürfte bereits zu 50 Prozent erschöpft sein.

"Ähnliche Praktiken auch in anderen EU-Staaten"

Mit scharfer Kritik an der Praxis konfrontiert, verwies die Regierung in Nikosia auf ähnliche Praktiken "auch in anderen EU-Staaten". Die Praxis der "Goldenen Visa" sei demnach nichts Neues. Auch in Portugal, Irland, Griechenland, Ungarn, Malta und Bulgarien bekämen Investoren EU-Pässe. Fakt ist: Zypern ist längst nicht das einzige Land in der EU, das gegen Geld Aufenthaltsgenehmigungen oder Staatsbürgerschaften vergibt. So winkt beispielsweise für "außerordentliche Leistungen" im volkswirtschaftlichen Interesse auch in Österreich ein Pass. Aber sobald Geld im Spiel ist, heißt es meist, es werde "zwielichtigen Gestalten" das Tor zur EU geöffnet.