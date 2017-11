„Ein Funken Wärme“: Funken sollen sprühen!

Spendenaufruf von Barbara Stöckl und Caritas-Präsident Michael Landau:

Die Temperaturen sinken auch heuer wie jedes Jahr. Und die Energiekosten steigen. In Österreich muss zwar niemand erfrieren oder verhungern. Aber gefroren und gehungert wird auch bei uns. Mehr als 220.000 Menschen sind es, die ihre Wohnungen nicht angemessen warmhalten können. Mehr als eine Million Menschen sind arm oder akut armutsgefährdet. Viele von ihnen wenden sich an die 36 Sozialberatungsstellen der Caritas in ganz Österreich, weil sie von wenigen Euros am Tag leben müssen. Wir dürfen nicht blind werden, wenn es in Österreich Kinder gibt, die in Decken gehüllt in einer kalten Wohnung sitzen. Wenn alte Menschen nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen zu heizen.

Wir dürfen die Not der einen nicht gegen die Not der anderen ausspielen, dürfen nicht beginnen, armutsbetroffene, geflohene oder arbeitslose Menschen gegeneinander in Stellung zu bringen. Man könnte glauben, es wäre kälter geworden in unserem Land. Doch das ist nicht wahr. Jahr für Jahr beweist die "Krone"-Familie das Gegenteil. Sie steht Menschen in Not mit einem Funken Wärme bei. Gemeinsam können wir auch heuer wieder ein Feuer entfachen, das nicht nur Wohnungen, sondern auch die Herzen der Menschen wärmt. Helfen Sie uns, dass niemand frieren muss! Spenden Sie einen Funken Wärme, und unterstützen Sie die Hilfsaktion der "Kronen Zeitung". Ein herzliches Dankeschön schon jetzt!