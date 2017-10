Studie: Herz-OPs gelingen besser am Nachmittag

"Die Tageszeit und damit die innere Uhr und der Herzrhythmus haben Einfluss auf die Reaktion eines Patienten auf die Operation", sagt Bart Staels von der Universitätsklinik im nordfranzösischen Lille, der die Untersuchung mitverantwortet hat. Danach sinkt das Risiko unmittelbarer schwerer Komplikationen bei einer Nachmittags-OP von 18,1 Prozent auf 9,4 Prozent, berichten die Mediziner in der britischen britischen Fachzeitschrift "The Lancet"

"Uhren-Eiweiß" tritt verstärkt in der Früh auf

Der Zusammenhang entsteht durch ein Protein namens Rev-erb alpha, das verstärkt in der Früh im Körper auftritt. Das "Uhren-Eiweiß" sorgt laut Versuchen an Mäusen dafür, dass der Körper Durchblutungsstörungen, sogenannte Ischämien, schlechter verarbeiten kann. Da während einer Operation das Herz vorübergehend in Stillstand versetzt werden muss, steige bei OPs in der Früh das Risiko von Schlaganfällen oder anderen Komplikationen, heißt es in der Studie.