Neuartige Waage misst das Gewicht einzelner Zellen

Für die Messungen hängt die Zelle an der Unterseite eines winzigen Federbalkens. Der Federbalken wird von der Seite mithilfe eines Lasers zum Schwingen angeregt. Ein zweiter Laser misst vorne die Schwingungen, zuerst ohne und dann mit Zelle. Aus der Differenz lässt sich die Masse der Zelle errechnen.

Zellinneres wird gleichzeitig auch gefilmt

Das Gewicht und dessen Veränderung wird auf einem Computerbildschirm als Kurve dargestellt. Zusätzlich zur Gewichtsmessung kann mit dem Fluoreszenzmikroskop, an dem die Messapparatur montiert ist, alles, was gleichzeitig im Innern der gewogenen Zellen vorgeht, gefilmt und beobachtet werden.

Gewicht schwankt um bis zu vier Prozent

Beispielsweise kann so verfolgt werden, wie sich das Gewicht während Zellzyklus und Zellteilung verändert. So konnten die Wissenschaftler beobachten, dass das Gewicht lebender Zellen um ein bis vier Prozent schwankt, während sie ihr Gesamtgewicht regulieren. Tote Zellen hingegen zeigen diese Schwankungen nicht.

Firma arbeitet an serienreifem Gerät

Die Zellwaage stößt gemäß Mitteilung auf großes Interesse, sei dies bei Biologen, Medizinern, in der Pharmaindustrie und bei Materialwissenschaftler. In diesen Tagen stellen die Forscher ihre Zellwaage in der Fachzeitschrift "Nature" vor. Die neue Methode ist patent-rechtlich geschützt. Eine Schweizer Firma arbeitet an einem serienreifen Gerät.