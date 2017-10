Buch enthüllt: Depardieu findet Trost im Koran

Dem eigenen Tod sieht Depardieu gelassen entgegen. Der Tod, schreibt der Schauspieler, "ist kein Fragezeichen, er ist ein hübsches Ausrufezeichen hinter dem Erlebten."

Der Schauspieler war in der Vergangenheit schon durch außergewöhnliche Aussagen aufgefallen. So verriet er, dass er täglich 14 Flaschen Wein trinkt. Tiefe Einblicke in sein Privatleben gab er auch, als er in einem Interview enthüllte, seine Mutter habe ihn im Mutterbauch töten wollen - seitdem denke er ständig an den Tod.