Neuer höchst gefährlicher Keim auf dem Vormarsch

Die Zunahme von antibiotikaresistenten Bakterien, sogenannten Superkeimen, führt insbesondere in Spitälern zu schwer behandelbaren Erkrankungen. Jetzt haben Forscher des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) an der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) ein neue Gefahr ausgemacht. Sie fanden einen Escherichia-coli-Stamm, der sich seit dem Jahr 2010 in Deutschland rasant ausbreitet und gegen mehrere Antibiotika gleichzeitig unempfindlich ist.