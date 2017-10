Sonde fotografiert partielle Sonnenfinsternis

Sonde im Februar 2010 ins All gestartet

Das SDO war am 11. Februar 2010 an Bord einer "Atlas V"-Trägerrakete vom Startgelände der U.S. Air Force in Cape Canaveral (Florida) aus ins Weltall gestartet. Seit dem 30. März 2010 beobachtet das Observatorium mittlerweile unser Zentralgestirn und funkt seither stetig Bildmaterial der Sonne zur Erde.