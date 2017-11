Auch bei den Promis herrscht oftmals Sexflaute

Doch nicht nur bei Pink herrscht zwischen den Laken auch mal länger eine Pause. Kate Upton etwa erklärte in der TV-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" vor einiger Zeit, dass sie und ihr Verlobter, Baseball-Star Justin Verlander, oftmals auch auf den Matrazensport verzichten würden. "Es gibt keinen Sex vor einem Spiel. Überhaupt keinen", verriet die 25-Jährige ganz offen. Aber nicht nur das: Auch nach einem Match stünde in den Federn oft nur Kuscheln statt Action an, so die "Sports Illustrated"-Beauty weiter. "Was ich herausgefunden habe: Wenn er zu gut gespielt hat, gibt es danach auch keinen Sex. Dann ist er erschöpft und das ist ein ziemlicher Abturner für mich."